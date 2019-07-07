Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Miçotakis'i kutladı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:15 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yunanistan
'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis'i seçimlerdeki başarısından dolayı içtenlikle kutluyorum. Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Merkez sağ lideri
Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Miçotakis liderliğindeki ND partisi oldu.
Anketlere göre, yüzde 38 ila 42 oya sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi kazandı.
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