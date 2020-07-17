Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MIKTA'nın 17. Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MIKTA'nın 17. Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Endonezya, Güney Kore, Meksika ve Avustralya'nın bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA'nın 17. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Endonezya, Güney Kore, Meksika ve Avustralya'nın bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA'nın 17. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

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Çavuşoğlu, video konferans yoluyla düzenlenen toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Toplantıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı sınamalarla birlikte nasıl daha etkili mücadele edebileceğimizi, normalleşme döneminde MIKTA'yı nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Keung-wha, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:23 Kaynak: AA

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