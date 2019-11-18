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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız"
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız"
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