Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Minsk - Kahraman Şehir Anıtı"na çelenk koydu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Minsk - Kahraman Şehir Anıtı"na çelenk koydu

28 dakika önce

Resmi ziyaret amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Minsk - Kahraman Şehir Anıtı"na çelenk koydu.

Resmi ziyaret amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Minsk - Kahraman Şehir Anıtı"na çelenk koydu.
Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:06 Kaynak: AA
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