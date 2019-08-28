Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Minsk - Kahraman Şehir Anıtı"na çelenk koydu
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Resmi ziyaret amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Minsk - Kahraman Şehir Anıtı"na çelenk koydu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:06 Kaynak: AA
Resmi ziyaret amacıyla Belarus
'un başkenti Minsk'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Minsk - Kahraman Şehir Anıtı"na çelenk koydu.
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