Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö hükümlerini uyguluyoruz" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö hükümlerini uyguluyoruz"

28.02.2022 22:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö hükümlerini uyguluyoruz"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve boğazlardan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaş durumunda Türkiye savaşın tarafıysa boğazlardaki yetki ve tasarrufun tamamen Türkiye'ye verildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk" dedi.

(Hülya Keklik/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Montrö hükümlerini uyguluyoruz' - Son Dakika


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