Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu, ailelere, kurtarılan mürettebatın Türk Hava Yolları ile en kısa zamanda evlerine getirilecekleri müjdesini verdi.
Kaynak: AA
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