Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç'teki Süreç Oradaki Hava Şartlarına Rağmen Hızlandı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç'teki Süreç Oradaki Hava Şartlarına Rağmen Hızlandı"

36 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç'teki süreç oradaki hava şartlarına rağmen hızlandı"WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'denin başkenti Washington'da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Münbiç'teki süreç oradaki hava şartlarına rağmen hızlandı"

WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'denin başkenti Washington'da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Münbiç'teki sürecin kötü hava şartlarına rağmen hızlandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:15 Kaynak: İHA

Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç, Güncel
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