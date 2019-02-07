Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç'teki Süreç Oradaki Hava Şartlarına Rağmen Hızlandı"
36 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç'teki süreç oradaki hava şartlarına rağmen hızlandı"WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'denin başkenti Washington'da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:15 Kaynak: İHA
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