Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mursi'nin vefatı) Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası...
13 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mursi'nin vefatı) Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Mursi'nin vefatı) Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!"
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:48 Kaynak: AA
Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız
Son Dakika! Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum
Son Dakika! Mısır eski Devlet Başkanı Mursi, hayatını kaybetti
VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu