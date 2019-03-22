Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Müslümanların Karşılaştığı Sorunlar ile Bunların Çözümü Konusunda Çok...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Müslümanların karşılaştığı sorunlar ile bunların çözümü konusunda çok taraflı uluslararası platformlarda süreklilik arz edecek şekilde hep birlikte çalışmamız önemlidir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
: "Müslümanların karşılaştığı sorunlar ile bunların çözümü konusunda çok taraflı uluslararası platformlarda süreklilik arz edecek şekilde hep birlikte çalışmamız önemlidir. Bu tür saldırılar İslam İşbirliği Teşkilatı
bünyesinde bir mekanizma tarafından yakından izlenmeli, kayıt altında tutulmalı ve bunlar Batı dünyası ve kamuoyları nezdinde kararlı bir şekilde gündeme getirilmelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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