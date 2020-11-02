Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Endonezyalı mevkidaşından destek telefonu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Endonezyalı mevkidaşından destek telefonu
02.11.2020 23:21
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti, destek mesajı verdi.
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti, destek mesajı verdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
Marsudi, mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
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