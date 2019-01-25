Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Fahri Doktora Unvanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için geldiği KKTC'de Girne Amerikan Üniversitesinden Fahri Doktora aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için geldiği KKTC'de Girne Amerikan Üniversitesinden Fahri Doktora aldı.



Resmi temaslar için KKTC'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretlerine başladı. Çağvuşoğlu'na Girne Amerikan Üniversitesinden Fahri Doktora tevdi töreni düzenlendi. Teslim töreninin ardından konuşma yapan Çavuşoğlu, Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'nin, KKTC'nin TPAO'ya verdiği ruhsat alanlarında ve de Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgelerinde sismik çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı. Çavuşoğlu, "Şu anda Alanya-1 bölgesindeki Fatih-1 platformumuz önümüzde güneye doğru yönlendirilecektir ve Şubat ayı içinde ikinci platformumuz gelecek ve KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda ve münhasır ekonomik bölgemizde artık biz de sondaj çalışmalarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu sondaj çalışmalarının tedbirlerinin alındığını söyleyerek, "Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz bu bizim asli görevimizdir" dedi.



Milli davamıza sahip çıkacağız



Türk dış politikasının önceliklerinin "girişimci ve insani bir dış politika" olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Yurtta sulh cihanda sulh anlayışı içerisinde dünyanın her yerinde olmaya çalışıyoruz. Ama milli davamıza sahip çıkmak da bizim en önemli görevlerimizdir" diye konuştu.



Törenin ardından Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya gelecek. - GİRNE

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