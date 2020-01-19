Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi Çavuşoğlu ile gurbetçi vatandaşların konuşmaları Çavuşoğlu'nun Japon muhabirin sorularını yanıtlaması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gurbetçilerden yoğun ilgi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:39 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi
Çavuşoğlu ile gurbetçi vatandaşların konuşmaları
Çavuşoğlu'nun Japon muhabirin sorularını yanıtlaması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gurbetçilerden yoğun ilgi.
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