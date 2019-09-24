Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısıyla görüştü
5 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netubo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:45 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netubo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.
Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde! Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de ikili görüşmelerine devam etti