Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısıyla görüştü

5 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netubo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netubo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısıyla görüştü

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Namibya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:45 Kaynak: AA
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