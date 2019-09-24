Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Netubo Nandi-Ndaitwah ile görüştü.