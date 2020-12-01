Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar

Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var