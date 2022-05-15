Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "NATO açık kapılı bir ittifaktır" - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "NATO açık kapılı bir ittifaktır"

15.05.2022 10:32

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, NATO'nun savunma odaklı ve aynı zamanda açık kapılı bir ittifak olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, NATO'nun savunma odaklı ve aynı zamanda açık kapılı bir ittifak olduğunu söyledi.

Baerbock, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Baerbock, Avrupa'daki herkesin daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, NATO ortakları olarak şimdi güvenlik desteğine ihtiyaç duyanlara kapılarının açık olduğunu net bir şekilde ifade ettiklerini belirtti.

"Bunlar yakın dostlarımız ve ortaklarımız Finlandiya ve İsveç'tir." diyen Baerbock, bu ülkelerinin dışişleri bakanlarının dün akşam yapılan NATO etkinliğine katıldıkları için memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Baerbock, Finlandiya ve İsveç'in Avrupa Birliği (AB) üyesi olduklarına ve NATO'nun parçası olmadıklarına ancak şimdi Rusya'nın bu iki ülkeyi NATO'ya ittiğine dikkati çekerek, "Böyle bir anda kapılarımız açıktır. NATO savunma odaklı bir ittifaktır ve her zaman öyle kalacaktır ancak aynı zamanda açık kapılı bir ittifaktır. Bu yüzden Finlandiya ve İsveç'i, eğer parlamentoları ve toplumları bunun (NATO) için karar verirse memnuniyetle karşılarız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın bu iki ülkenin ittifaka katılımını çok hızlı onaylayacağını, bu konuda ülkedeki tüm demokratik partilerle konuşulduğunu aktaran Baerbock, "Statünün gerçekte ne olduğunun belirsiz olduğu ara aşama, gri aşama olmamalı. Bu nedenle Almanya ve Alman hükümeti olarak çok hızlı bir onay süreci için her şeyi hazırladık." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO açık kapılı bir ittifaktır
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO açık kapılı bir ittifaktır
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO açık kapılı bir ittifaktır
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO açık kapılı bir ittifaktır

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'NATO açık kapılı bir ittifaktır' - Son Dakika


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