Dışişleri bakanı çavuşoğlu, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü
40 dakika önce
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ (görüşmeden görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ (görüşmeden görüntü)
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