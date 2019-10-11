Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakanı çavuşoğlu, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı çavuşoğlu, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü

40 dakika önce

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ (görüşmeden görüntü)

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ (görüşmeden görüntü)

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
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Bakan Akar, Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla görüştü
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