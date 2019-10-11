Dışişleri bakanı çavuşoğlu, nato genel sekreteri stoltenberg ile görüştü

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Bakan Akar, Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit er için duygulandıran başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük