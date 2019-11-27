Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

(İHA)

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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