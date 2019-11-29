Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Genel Sekreter Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü aktarıldı.

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Sekreter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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