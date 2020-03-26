Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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