Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kanadalı mevkidaşı Francois-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ve Champagne ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile de görüştü.