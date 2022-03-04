Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda - Son Dakika
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda

04.03.2022 10:41

Son dakika gündem haberi: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Bakan Çavuşoğlu, toplantı için NATO Karargahı'na geldi.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda

YORUMLAR
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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Brüksel, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda - Son Dakika
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