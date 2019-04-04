Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO'nun 70. Yıl Resepsiyonuna Katıldı - Washıngton
4 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da NATO'nun 70. yılı dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da NATO'nun 70. yılı dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:06 Kaynak: AA
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