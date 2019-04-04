Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO'nun 70. Yıl Resepsiyonuna Katıldı - Washıngton

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO'nun 70. Yıl Resepsiyonuna Katıldı - Washıngton

4 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da NATO'nun 70. yılı dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO'nun 70. Yıl Resepsiyonuna Katıldı - Washıngton, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da NATO'nun 70. yılı dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:06 Kaynak: AA

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