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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil"
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil"
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