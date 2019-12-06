Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil"
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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