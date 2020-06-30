Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:11 Kaynak: AA
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