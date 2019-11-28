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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli"
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli"
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