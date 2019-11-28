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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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