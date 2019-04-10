Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Nato Ülkelerinin Bazılarında S-300'ler Var. Herhangi Bir Hava Savunma...
30 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ülkelerinin bazılarında S-300'ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ülkelerinin bazılarında S-300'ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:20 Kaynak: AA
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