Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Nato Ülkelerinin Bazılarında S-300'ler Var. Herhangi Bir Hava Savunma...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ülkelerinin bazılarında S-300'ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ülkelerinin bazılarında S-300'ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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