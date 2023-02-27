Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç-Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç-Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO...

27.02.2023 10:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç-Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç-Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3'lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç- Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3'lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3'üncÜ toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3'üncü toplantının Brüksel'de olmasında fayda var. 9 Mart'ta düzelecek, İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Mevlüt Çavuşoğlu, Kuran-ı Kerim, Finlandiya, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç-Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç-Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO... - Son Dakika
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