Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç-Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç-Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3'lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsveç- Finlandiya NATO üyeliği) NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3'lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3'üncÜ toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3'üncü toplantının Brüksel'de olmasında fayda var. 9 Mart'ta düzelecek, İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler." - ANKARA

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil'