Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a yanıt
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a yanıt

59 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a yanıt, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, " Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'ın cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, Türkiye'yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Maas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşarak, çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren ülkelerin temsilcilerine NATO Karargahı'nda asker selamı verdi
TBMM Genel Kurulunda AP'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik skandal kararı kınandı Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı: Reforma gidilmesi artık zorunluluktur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 22:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]