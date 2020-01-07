Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avustralya mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avustralya mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avustralya mesajı

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınlara ilişkin sosyal medyadan hesabı üzerinden mesaj verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avustralya mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınlara ilişkin sosyal medyadan hesabı üzerinden mesaj verdi. Çavuşoğlu, "Her türlü desteği vermeye hazırız, Avustralya" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Okyanusya kıtasında bulunan Avrustralya'da meydana gelen ve kontrol altına alınamayan orman yangınlarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çavuşoğlu Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne'ye seslenerek, "Değerli dostum MarisePayne, güzel ülkenizde kontrol altına alınamayan yangınlar beni ve halkımızı derinden üzüyor. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız. Avustralya" notunu düştü.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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