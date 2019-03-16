Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azınlık Cemaatlerine Teşekkür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azınlık Cemaatlerine Teşekkür

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısından sonra Müslümanların acılarını paylaşan azınlık cemaatlerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azınlık Cemaatlerine Teşekkür, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısından sonra Müslümanların acılarını paylaşan azınlık cemaatlerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından AA'nın "Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı" başlıklı haberini paylaşarak, "#YeniZelanda'daki hain terör saldırısından sonra Müslüman kardeşlerinin acılarını paylaşan azınlık cemaatlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesi kullandı.

Terörün dini, dili, ırkı, milleti olmadığını belirten Çavuşoğlu, paylaşımında "Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız." ifadesine yer verdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti. Hem Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern hem de Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison, Christchurch kentindeki saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamalarda olayın terör saldırısı olduğunu bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Tutuklandı Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti Bakkaldan Dönerken Dereye Düşen 2 Kardeşten Biri Kayboldu, Diğeri Yaralı Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 21:58:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azınlık Cemaatlerine Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]