Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azınlık Cemaatlerine Teşekkür
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısından sonra Müslümanların acılarını paylaşan azınlık cemaatlerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısından sonra Müslümanların acılarını paylaşan azınlık cemaatlerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter
hesabından AA'nın "Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı" başlıklı haberini paylaşarak, "#YeniZelanda'daki hain terör saldırısından sonra Müslüman kardeşlerinin acılarını paylaşan azınlık cemaatlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesi kullandı.
Terörün dini, dili, ırkı, milleti olmadığını belirten Çavuşoğlu, paylaşımında "Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız." ifadesine yer verdi.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti. Hem Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern hem de Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison, Christchurch kentindeki saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamalarda olayın terör saldırısı olduğunu bildirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:43 Kaynak: AA
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