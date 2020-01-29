Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Belçika'nın PKK kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Belçika'nın PKK kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Belçika'nın PKK kararına tepki Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Yüksek Mahkemesinin, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onaylamasıyla ilgili, "Bu karar ideolojik ve siyasidir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Belçika'nın PKK kararına tepki Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Yüksek Mahkemesinin, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onaylamasıyla ilgili, "Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'da süren ve Türkiye'nin müdahil olduğu "Ariadna Davası" olarak da bilinen PKK Soruşturması hakkında Belçika Yüksek Mahkemesinin verdiği karara tepki gösterildi.

Çavuşoğlu, "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Yüksek Mahkemesi, PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010'da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığı açıklanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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