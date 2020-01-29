Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten destekleri için Cleveland Cavaliers'e ve gururumuz Cedi Osman'a gönülden teşekkürler." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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