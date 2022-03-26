Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Doha Forumu"nda diplomasi trafiği (2) - Son Dakika

Yaşlı adamın paylaşımı 5 milyon lirasına mal oldu! 45 yılda kazandığı bir haftada yok oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldi.