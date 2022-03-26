Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Doha Forumu"nda diplomasi trafiği (2) - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Doha Forumu"nda diplomasi trafiği (2)

26.03.2022 16:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Meksika Dışişleri Bakanı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha Forumu nda diplomasi trafiği (2)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi, Katar, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Doha Forumu'nda diplomasi trafiği (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Doha Forumu"nda diplomasi trafiği (2) - Son Dakika
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