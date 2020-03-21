Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:22 Kaynak: AA

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