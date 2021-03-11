Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı
11.03.2021 21:43
Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın 100. Yılı nedeniyle, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntüleri paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın 100. Yılı nedeniyle, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntüleri paylaştı.
Çavuşoğlu, videoyu, sosyal medya hesabından "Dünyanın dört bir yanında; aynı ses, aynı heyecanla! İstiklal Marşı 100 Yaşında" notuyla paylaştı. Ayrıca birçok farklı noktadan çalındığı görülen videoya 24 ülkeden sanatçılar katkı sundu.
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