Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kapalı Maraş açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kapalı Maraş açıklaması

08.10.2020 17:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kapalı Maraş açıklaması, System.String[]

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) için Slovakya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları sırasında KKTC'de 46 yıl sonra açılan Maraş ile ilgili " Herkesin yararına, kişisel mülkiyet haklarına da saygı göstererek BM kararlarını da ihlal...

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) için Slovakya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları sırasında KKTC'de 46 yıl sonra açılan Maraş ile ilgili " Herkesin yararına, kişisel mülkiyet haklarına da saygı göstererek BM kararlarını da ihlal etmeden bu tür adımları önümüzdeki süreçte atmamızda fayda var" dedi.

Slovakya'daki  Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, forumun ardından değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile ayaküstü yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ın açılmasının hem KKTC'li hem de Rum vatandaşlara yararı olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de yaklaşık 20 ile 25 dakika arası ayaküstü görüşmemiz oldu. Bu görüşmemizde istikşafı ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Ev sahipliğini Türkiye yapacağı için bu toplantılar için bazı tarih önerilerinde bulunacağız. Kendisine en zor şartlarda bile diyaloğu sürdürmekte fayda olduğunu söyledim ve sürdürme konusunda da bugün mutabık kaldık. Aynı şekilde Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili düşüncelerini söyledi biz de buradaki düşüncelerimizi söyledik. Esasen Kapalı Maraş'ta yıllardır kapalı olması sebebiyle başta Rum vatandaşları dahil birçok kişi ya da kurum, vakıf, mülklerini kullanamıyor. Tabi mülklerin kullanımıyla ilgili adım daha sonra atılacak, envanter çalışması var. Ama en azından şahsi mülklerin olmadığı sahillerin ve bazı yolların açılması önemliydi. KKTC'li vatandaşların da bugün bazı video ve fotoğraflar gördüm, oralara gitmekten sahili kullanmaktan memnun olduğunu gördüm. Herkesin yararına, kişisel mülkiyet haklarına da saygı göstererek BM kararlarını da ihlal etmeden bu tür adımları önümüzdeki süreçte atmamızda fayda var."

"FORUM'DA DOĞU AKDENİZ MESELESİNİ VE ATTIĞIMIZ ADIMLARI ANLATTIK"

Bakan Çavuşoğlu, Forum'da Türkiye'nin attığı adımların ve bu adımları neden attığını anlatma fırsatı bulduklarını ifade etti. Çavuşoğlu, "Covid-19'a rağmen foruma katılım gayet iyiydi. Çok sayıda devlet başkanı, dışişleri bakanı katıldı. İnşallah gelecek sene Antalya Diplomasi Forumu'nda da dünyanın liderlerini, siyasetçilerini, akademisyenleri ve düşünürleri ağırlama imkanımız olacak. Buradaki çalışmaları da yerinde arkadaşlarımız inceledi. Dün akşam ayrıca Makedonya Cumhurbaşkanı dahil bazı bakan arkadaşların katılımıyla gayri resmi bir akşam yemeğinde bir araya geldik. Bölgesel konuları, son gelişmeleri dostane bir ortamda değerlendirdik, görüş alışverişinde bulunduk. Bugün foruma hitap ettim. Forumda Türk dış politikasının önceliklerini anlattım. Stratejik hamlelerimiz neden atıyoruz ve neyi amaçlıyoruz, bunları değerlendirme imkanı oldu. Soruları cevapladık. Avrupa Birliği ile yaşanan süreç, aynı şekilde Doğu Akdeniz meselesi. Hem forumda hem de tüm görüşmelerimizde Yukarı Karabağ konusunu ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını da anlattık, anlatıyoruz. Diğer taraftan bazı ikili görüşmelerimiz de oldu" dedi.

"İKİLİ GÖRÜŞMELERDE KARABAĞ MESELESİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı ikili görüşmelerde Karabağ meselesinin, Avrupa Birliği zirvesi ve bu zirveden çıkan sonucu değerlendirdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bugün ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Birliği zirvesi ve zirveden çıkan karardan duyduğumuz hayal kırıklığını kendilerine de bir kere daha söyledik. Almanya, Sayın Merkel, Heiko Maas elinden geleni yaptı ama sonuçta ortaya çıkan tabloda malum diğer konularda, ikili konular dahil yine Karabağ meselesini de değerlendirdik. Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştük. İlk defa Kırım Tatarı kardeşimiz, Ukrayna'da birinci Dışişleri Bakanı Yardımcısı oldu. Kendisiyle Kırım Tatarları, Ukrayna ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik ve önümüzde günlerde kendisini Türkiye'de ağırlama imkanımız olacak" diye konuştu.

"BRATİSLAVA TÜRK ŞEHİTLİĞİ VE ANITI'NIN AÇILIŞINI YAPTIK"

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışının yapıldığını ifade ederek, "Bratislava Küresel Güvenlik Forumu için Slovakya'ya geldik. Dün gelir gelmez Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptık. Slovakya Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı Müsteşarı, Belediye Başkanları dahil çok sayıda Slovakya'dan da katılım oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 1916'da Galiçya'ya gelen 15'inci kolordumuz çok sayıda şehit verdi. Dün açılışını yaptığımız şehitlikte 54 şehidimiz yatıyor ve dünyanın her yerinde şehitliklerimizi yeniliyoruz, imarını yapıyoruz yeniden açıyoruz, ecdadımızın hatıralarını her yerde yaşatıyoruz. O yüzden dünkü açılışımız da çok anlamlı oldu" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava, Slovakya, Maraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kapalı Maraş açıklaması - Son Dakika

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