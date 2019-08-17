Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun Libya
'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:57
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