Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı

32 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:57 
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