Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya tezkeresi için

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Libya tezkeresinin, Türkiye'nin çıkarlarının korunması için önemli olduğunu vurgulayarak, "hayırlı olsun" mesajını iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya tezkeresi ülkemizin çıkarlarının korunması ve bölgenin barış ve istikrarı için önemlidir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, bugün, TBMM Genel Kurulu'nda 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla kabul edilmişti.