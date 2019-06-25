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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan milli tenisçi Soylu'ya tebrik

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Ladies Open turnuvasında şampiyonluk elde eden milli tenisçi İpek Soylu'yu tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan milli tenisçi Soylu'ya tebrik, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Ladies Open turnuvasında şampiyonluk elde eden milli tenisçi İpek Soylu'yu tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'in Figueira da Foz şehrinde düzenlenen ve 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyon olan Soylu'yu telefonla arayarak kutladı.
Soylu, turnuvada, Kanadalı rakibi Katherine Sebov'u 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenerek kariyerindeki 12'inci tekler şampiyonluğuna imza atmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:41 Kaynak: AA
İpek Soylu, Portekiz, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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