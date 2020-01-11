Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına taziye telefonu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına taziye telefonu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi'ye, Belucistan eyaletindeki bir mescide yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına taziye telefonu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi'ye, Belucistan eyaletindeki bir mescide yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Kureyşi'ye, dün bir mescide düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da mescide dün akşam namazı sırasında yapılan saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş,19 kişi yaralanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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