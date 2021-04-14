Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır

14.04.2021 09:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararıyla ilgili "Arkasında siyasi bir neden görmüyorum. Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Ancak ister istemez bu kararın olumsuz etkileri olacaktır" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise konuya ilişkin, "Kararın etkilerini bu hafta itibariyle görürüz. Turist sayısında 500 bine yakın düşüş yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin ilk değerlendirme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, Ankara- Moskova hattında işbirliği görüşmelerinin başladığını belirtti.

"TAMAMEN SAĞLIK NEDENLERİYLE ALINAN BİR KARAR"

Rusya'nın Türkiye uçuşlarını geçici olarak sınırlandırma kararının hatırlatıldığı Çavuşoğlu, burada siyasi bir gerekçe görmediklerini kaydedip, "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya'dan bir heyet gelip Türkiye'deki uygulamaları yerinde görecek." dedi.

"İSTER İSTEMEZ OLUMSUZ ETKİLER"

Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın bu kararının ister istemez olumsuz etkileri olacağını vurgulayıp, "Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Çavuşoğlu, dış politikada öne çıkan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY: TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizm sezonunun ne zaman açılacağı ile ilgili, "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz" dedi. Rusya'nın seyahat kararıyla ilgili ise "Kararın etkilerini bu hafta itibariyle görürüz. Turist sayısında 500 bin yakın düşüş yaşanabilir. Vakaların düşüşüne göre kısıtlamaların biteceği tarih erkene çekilebilir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Turizm, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (14)
  • ALOS: O KADAR GÜÇSÜZ BİR EKONOMİ HALİNE GELMİŞİZ DÜNYADA TÜRKİYEYE YAPTIRIM UYGULARIZ DİYEMİYEN ÜLKE YOK DENECEK KADAR AZ. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • ADALET: Turist gelmezse illaki üç beş esnaf bir kaç ay mağdur olacak. Amma velakin öz vatanında milyonlarca vatandaş yıllardır mağdur onu napacaz. Sen pahalı diye kiralamazsan satın almazsan, 5 katına Ruslara, Araplara Almanlara kakalarım zihniyetindeki dingilleremi acıyacağız. Yok yavvv Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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