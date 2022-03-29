Çavuşoğlu: "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" - Son Dakika
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Çavuşoğlu: "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi"

29.03.2022 15:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin "Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin "Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Ukrayna Rusya müzakerelerinin ardından basın toplantısında konuştu. Toplantının açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmasının Türkiye'nin barışa verdiği önemi gösterdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna krizinin çözülmesi için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin başında bu yana her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarıyla yoğun bir diplomasi yürüttü. Toplantının açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması her iki ülkeye ve barışın sağlanmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Her aşamada taraflar arasında bir yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bu sürece katkıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması kalıcı bir siyaset çözümün önünün açılmasıdır. Binlerce insanın ölmesine milyonlarca insanın yerlerinden olmasına yol açan bu savaş artık durmalıdır. Bugün burada gerçekleştirilen toplantıda bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyede alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin dışişlerini bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Bugün her iki tarafla görüştük. Görüşmelerimizde her iki tarafı bir anca ateşkesin sağlanması konusunda teşvik ettik. Görüşmelerimizde insani yardım ve insanı koridorların açılması konusunu da ele aldı.

Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşın Ukrayna'dan tahliye edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve güvenlik konusunu da gündeme getirdik. Bugünkü görüşmeler önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir. Akan kanını durdurulması ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışın sağlanması için uluslararası toplumla eşgüdüm halinde çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(Caner Sönmez-İsmet Aktaş/ İHA)

Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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