Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı

28 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alçak teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Başımız sağolsun."

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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