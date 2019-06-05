Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ve Kırgız mevkidaşı Aydarbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Kırgızistan, Hindistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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