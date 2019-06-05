Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:17 Kaynak: AA
, Hindistan
'ın yeni Dışişleri Bakanı
Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan
Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ve Kırgız mevkidaşı Aydarbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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