Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Grandi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, dün de Avrupa Birliği
(AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos ile telefonda görüşmüştü.
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