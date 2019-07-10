Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi, System.String[]
Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Grandi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, dün de Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos ile telefonda görüşmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:14 Kaynak: AA
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