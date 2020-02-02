Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.