Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
36 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşları Haavisto ve Bukadum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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