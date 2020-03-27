Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:10 Kaynak: AA
Son Dakika Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı