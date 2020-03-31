Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcak ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcak ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Slovakyalı mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:30 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz