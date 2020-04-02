Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ve AB yetkilisi Fontelles ile telefon görüşmeleri yaptı.

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