Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ve AB yetkilisi Fontelles ile telefon görüşmeleri yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:36 Kaynak: AA
Son Dakika Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler